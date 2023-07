A la Une . La CAF met en place un service pour faciliter l'accès aux jeunes parents

Dans l'optique d'aider les nouveaux parents dans leurs démarches administratives, la CAF a mis en place un nouveau service sur son site.

Par GD - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 06:37





À partir de là, la CAF va indiquer les aides sociales disponibles en fonction de la situation de l'allocataire. Afin de soulager les jeunes parents lors de l'arrivée d'un enfant, la CAF a lancé le 12 juin dernier un nouveau service. Celui-ci a pour objectif de faciliter les démarches administratives et mieux informer sur les différentes allocations qui peuvent être perçues.Le programme " Parcours naissances " va permettre aux familles d'être mieux informées sur les aides sociales et les formalités pour les obtenir.Pour cela, un simple formulaire est à remplir depuis son espace allocataire. Quatre entrées sont possibles : la grossesse, la naissance de l'enfant, l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans et l'accompagnement des parents jusqu'aux 3 ans de l'enfant.À partir de là, la CAF va indiquer les aides sociales disponibles en fonction de la situation de l'allocataire.