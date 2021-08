Communiqué La CAF et la CCIR unies pour soutenir les chefs d’entreprises

La Caisse d’allocation familiale et la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion ont signé ce mercredi une convention pour renforcer les coopérations et soutenir les chefs d’entreprises. Par GD - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 17:43

Le communiqué : La crise sanitaire que traverse actuellement le territoire a des conséquences économiques et sociales dans les TPE-PME et peut impacter les chefs d’entreprise et leurs salariés dans leur quotidien. Face à ces difficultés, l’accompagnement des chefs d’entreprise mais aussi des porteurs de projets constitue un terrain d’action commun entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion.

La CCI Réunion et la CAF ont signé ce jour, en présence d’un chef d’entreprise, une convention visant à renforcer les coopérations et à soutenir les chefs d’entreprise et les porteurs de projets.

Ce partenariat innovant permet :

- D’accompagner les chefs d’entreprise dans la connaissance et l’exercice de leurs droits relatifs au service public des allocations familiales tant au niveau des prestations familiales et de la parentalité que des prestations sociales notamment pour le recours à la prime d’activité. Ainsi, un circuit d’information et d’orientation spécifique est mis en place entre les équipes de la CAF et celles de la CCI.

- De soutenir l’activité économique sur l’ensemble des champs d’interventions de la CAF notamment la petite enfance, le soutien à l’activité et l’insertion économique.

