La CAF de La Réunion étend la liste des parents concernés par l’offre d’accueil d’urgence

- Forces de police et de gendarmerie

- Pompiers

- Services publics de transport, d’eau, d’énergie et de gestion des déchets

- Distribution et commerces alimentaires autorisés

- Stations-services

- Bureaux de tabac/presse

- Caisses de Sécurité Sociale (CAF/CGSS) et Pôle Emploi

- Education Nationale

- Banques et assurances

- Hôtellerie et hébergement similaire

- Entretien, réparation, équipement de véhicules automobiles et d’engins agricoles

- Réparation d’ordinateurs, périphériques et d’équipements domestiques et de communication

- Blanchisseries/teintureries

- Services funéraires

- Autres services autorisés à recevoir du public



• La CAF de la Réunion rappelle également que les micro-crèches financées par la Prestation de Service Unique, peuvent accueillir, en plus de leur public habituel, les enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.



La liste des structures volontaires restant ouvertes :