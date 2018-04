La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile à la rencontre des petits mafatais

Dans le cadre de la police de sécurité du quotidien au cœur des territoires, la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile toute entière s'est rendue auprès des enfants des écoles de Mafate.



Il s'agissait de sensibiliser les enfants à des problématiques qu'ils rencontreront à leur entrée au collège, qui se fait dans les bas. Un passage difficile pour tout élève de primaire que celui du collège, mais pour les enfants du cirque, c'est un changement radical de milieu. 51 enfants sont dans les écoles de Mafate, des classes uniques, du CP au CM2, avec parfois seulement 5 élèves par classe.



Les 6 gendarmes de la brigade, dont la mission principale est d'intervenir dans les écoles et collèges, ont échangé avec les enfants sur les thèmes du harcèlement, du racket, de la violence, et leur ont rappelé leurs droits, surtout celui de dire non.



La brigade est allée aussi à la rencontre des parents, et a échangé avec une trentaine d'entres eux sur les dangers de l'internet et des stupéfiants. Les parents se sont montrés préoccupés par le départ de leurs petits au collège, craignant l'influence délétère de la vie dans les bas. Certains enfants sont en familles d'accueil durant les semaines de cours, une situation qui génère de l'angoisse chez certains parents.