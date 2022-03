Mayotte La Brigade Anti Criminalité et le RAID procèdent à des interpellations musclées

Hier, au petit matin, la Brigade Anti Criminalité, renforcée par les effectifs du RAID, a interpellé successivement deux individus recherchés dans plusieurs affaires. Par NP - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 11:02

Le Service Territorial de la Police Judiciaire investigue actuellement plusieurs affaires et des rapprochements ont pu être faits. En effet, le travail de synthèse et d'analyse des enquêteurs de la police nationale de Mayotte sur quelques semaines a porté ses fruits.



Ces enquêtes ont permis d'identifier un certain nombre de personnes mises en cause dans plusieurs dossiers de violences avec arme et en réunion (ayant occasionné 30 jours d'Incapacité Totale de Travail Personnel), de dégradations et de destructions de biens.



Comme le souligne La Police Nationale de Mayotte, "l'excellent travail de collaboration entre les policiers de voie publique et les enquêteurs a permis leur identification et leur localisation dans des différents quartiers de Mamoudzou. Conduits sans délai devant les enquêteurs de la Police Judiciaire, ils devront répondre des faits qui leur sont reprochés".