La Bretagne : Un agriculteur meurt écrasé par son tracteur

Ce vendredi 3 mars, sur une exploitation agricole située dans le quartier de La Bretagne à Saint-Denis, un homme a trouvé la mort écrasé par le tracteur qu'il conduisait. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet du Nord. Un magistrat instructeur en charge de cette affaire cherche à déterminer les causes de l'accident.



Selon nos informations, des investigations sont en cours et, il se pourrait que le malheureux soit décédé alors qu'il travaillait sans être déclaré sur cette exploitation, ce qui pourrait mettre le propriétaire en difficulté. Selon les premiers éléments, celui-ci entretenait des liens d'amitié étroits avec la victime et pourrait lui avoir sous-loué une partie de sa parcelle sur laquelle le drame s'est produit.