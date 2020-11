A la Une . La Box Fruitée, directement du producteur à vos proches

Le 15 novembre, un nouveau prestataire de livraison de colis aux saveurs locales va faire son apparition sur le marché. Spécialisé dans les fruits péi, cette nouvelle structure développée par la coopérative SCA Fruits de La Réunion va assurer la livraison directement des producteurs aux clients sans intermédiaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 15:06 | Lu 939 fois

C’est dans ses nouveaux locaux de conditionnement à proximité de l’aéroport que la coopérative SCA Fruits de La Réunion a présenté sa nouvelle création: la Box Fruitée. Ce nouveau colis cadeau va permettre d’envoyer des fruits de La Réunion directement en métropole, en Belgique et au Luxembourg.



Cette idée est née « par accident » durant le confinement. En fournissant les particuliers et les CCAS en colis alimentaire durant ces deux mois, avec 240 000 cartons distribués, la coopérative a réalisé qu’elle était capable de fournir cette offre. Avec sa force de production, équivalente à 5.000 tonnes de fruits annuelles, et la demande issue du salon de l’agriculture, la SCA Fruits de La Réunion a donc décidé d’orienter une partie des 30% de production destinée à l’exportation vers ce mode distribution.



Traçabilité et commerce équitable



En limitant les intermédiaires, les 160 agriculteurs impliqués dans ce projet vont pouvoir ainsi avoir une maîtrise des prix et donc offrir des tarifs attractifs, allant de 39 à 84€. L’autre caractéristique de cette offre porte sur la transparence. Disposant d’un code IQ, les clients pourront ainsi connaître l’agriculteur qui a fourni les fruits. Un choix de transparence nécessaire puisque la coopérative promet un remboursement si les fruits ne sont pas en bon état où que la livraison excède 5 jours.



Sûre de sa capacité de production, la coopérative assure pouvoir livrer en métropole en 72h maximum, hors week-end. Si elle ne doute de toujours pouvoir fournir la quantité de fruits selon la saisonnalité, c’est concernant la capacité de transport des compagnies aériennes que la SCA n’a aucune prise.



Un choix limité par l’Union européenne et la mouche des fruits



Pour son lancement et la période des fêtes, la Box Fruitée proposera 3 fruits : l’ananas, la banane et le fruit de la passion. Les deux premiers pourront être fournis toute l’année, le troisième sur la majeure partie. Les premiers letchis n’étant pas encore prêts, il faudra attendre un peu après le 15 novembre, date de lancement, pour en bénéficier. Les avocats sont également prévus pour le début d’année.



La problématique de la mouche des fruits handicapant l’export, la réglementation européenne interdit toujours l’export des mangues vers la métropole. Celle-ci pourra intégrer la Box une fois ce problème résolu.



En plein confinement, nul doute qu’un peu de douceur ne pourra que faire du bien à vos proches en métropole.





