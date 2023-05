Courrier des lecteurs La Bourdonnais, encore et encore !

Par François-Michel MAUGIS - Publié le Lundi 15 Mai 2023 à 06:44

Lettre ouverte d’un humaniste à l’historien Gilles GAUVIN



Cher Monsieur Gauvin, dans votre tribune du Quotidien publiée le 14 mai 2023, vous semblez donner des verges pour vous faire fouetter. Où avez-vous vu que la complexité (mot répété 2 fois) d’un personnage permettrait d’effacer ses crimes ou ses mauvaises actions ? Par ailleurs, si à un moment donné, la société réunionnaise (laquelle ?) n’avait pas encore beaucoup de connaissance de son histoire, on sait pourquoi. Y aurait-il dans vos archives des documents attestant que l’esclave était instruit par ses maîtres ? Leurs descendants, peu à peu ouvrent les yeux et découvrent les réalités du Monde et de l’histoire de leur territoire. Comment s’étonner qu’ils se mettent un tout petit peu en colère ? Si, comme vous le dites, c’est à l’histoire de donner du sens au monde dans lequel nous vivons, je serais curieux de savoir de quel sens il s’agit. Ne peut-on comprendre aujourd’hui que certains rechignent à célébrer la grandeur de l’empire colonial français ? Un peu plus loin, vous affirmez avec juste raison que les objectifs du politique ne sont pas les mêmes que ceux du scientifique. Or, ce sont bien les politiques qui sont censés refléter la volonté du peuple. Que représentent les historiens face à cela ? Comme vous le dites si bien également, Nelson Mandela a su construire la réconciliation entre noirs et blancs. Nous attendons tous qu’un blanc fasse de même. Enfin, reconnaissez que le risque de fracturer la cohésion sociale du « Vivre ensemble » réunionnais, repose en grande partie (et depuis longtemps) sur la défensive exacerbée d’une frange d’hommes et de femmes qui ont une fâcheuse tendance à mépriser le bas-peuple.