Economie La Boîte Sosh, le nouveau venu dans le paysage de l'internet à La Réunion Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 17:15 | Lu 578 fois

Après les offres mobile, Sosh lance son offre fibre à La Réunion. La Boîte Sosh proposera (via le réseau d'Orange) un accès internet, jusqu’à 1Gbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi avec la Livebox4, des appels téléphoniques vers les fixes et les mobiles facturés à l’usage. La marque digitale d’Orange intégrera également l’appli TV d’Orange. Une offre sans engagement.



Pour rappel, avec Sosh, tout se passe en ligne, via le site sosh.re.





