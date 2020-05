La Boîte Sosh : Un nouvelle offre internet fibre arrive à La Réunion

La Boîte Sosh arrive à la Réunion !





A l’approche du 1er anniversaire du lancement des offres Mobile à la Réunion, Sosh remet ça, et lance La Boîte Sosh, une nouvelle offre internet Fibre à la Réunion.

Simple, pour tous et sans engagement, l’offre répond à la demande des Réunionnais qui sont à la recherche de la performance d’un réseau fibre, d’un service de qualité, le tout à petit prix.





La Boîte Sosh c’est un prix unique, sans surprise qui inclut :



- Un accès internet, jusqu’à 1Gbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi avec la Livebox4.

- Des appels téléphoniques vers les fixes et les mobiles facturés à l’usage(1)

- L’appli TV d’Orange, offerte sur demande, qui permet de profiter d’une sélection de

chaînes TV et de programmes TV en replay depuis un smartphone, une tablette ou un PC



En supplément pour ceux qui le souhaite la possibilité de profiter :



- Du confort de la TV d’Orange dans son salon grâce au décodeur TV4, pour 10€/mois(2)

- Des appels téléphoniques illimités pour 10€/mois(3)





Bonne nouvelle, à l’occasion de ce lancement, tous les clients qui souscrivent du 14 Mai au 8 juillet 2020, pourront bénéficier de la Boîte Sosh à 29,99€/mois pendant 1 an(4) puis à 34,99€/mois et profiter de la qualité du réseau 100% Fibre d’Orange à la Réunion.





Avec Sosh, tout se passe en ligne. La souscription sur le site sosh.re, la gestion de l’offre sur son espace client.

Mais aussi la relation client avec un espace complet de questions/réponses et une assistance via l’accès à echat ou encore la possibilité de s’adresser à un webconseiller sur Twitter et Facebook.





Rendez-vous sur sosh.re pour découvrir l’offre.



(1) Communications téléphoniques payantes à l’usage depuis le téléphone par internet La ligne téléphonique par internet inclut :

- la réception d’appels sur un numéro à 10 chiffres, une messagerie vocale personnalisée, la présentation du numéro appelant, le journal d’appel,

le filtrage des appels sortants. - l’émission d’appels facturée à l’usage vers les fixes et les mobiles de la Réunion, Métropole, Mayotte, les DOM et à l’international.

(2) Option décodeur TV à 10€/mois (sous condition d’éligibilité pour les services TV)

Un bouquet de chaînes françaises et internationales accessibles depuis votre téléviseur : - Vidéo à la demande : VOD à la carte, paiement à l’acte cà partir de 0,49 € par programme ou abondement du compte prépayé -Abonnement complémentaire à des bouquets de chaînes de la TV

d’Orange : à partir de 4,50 €/mois - Les accès aux contenus gratuits de l’appli TV d’Orange sur smartphone, tablette et PC sont inclus. Liste des

chaînes disponibles avec l’option décodeur TV disponible en ligne sur sosh.re

(3) Option appels illimités vers fixe et mobile à 10€/mois

Appels illimités vers les fixes de La Réunion, la France Métropolitaine, DOM et plus de 100 destinations à l’international, appels illimités vers les mobiles de La Réunion, de la France Métropolitaine et DOM.

(4) Offre promotionnelle ouverte à tous les clients La Boîte Sosh Réunion.

Offre valable à la Réunion, sous réserve d’éligibilité et d’équipements compatibles. Offre réservée aux particuliers sous réserve d’éligibilité de

raccordement du domicile du client au réseau Fibre Orange.





A propos de Sosh





Sosh est la marque digitale d’Orange, conçue pour répondre aux attentes des consommateurs autonomes à la recherche de bons plans. Sosh propose des forfaits mobile à partir de 4,99€/mois et jusqu’à 30Go de data, sur le réseau mobile Orange. C’est aussi maintenant, la Boîte internet, une offre sans engagement, simple, pour tous, sur le réseau Fibre Orange. La relation client est assurée par une équipe dédiée de webconseillers joignables par echat, Facebook et Twitter.