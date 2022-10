La Biennale Internationale d’Architecture Tropicale aura lieu du 9 au 12 novembre 2022

Accompagner la transition climatique dans les espaces tropicaux

La Biennale a pour objectifs d’examiner, de capitaliser et de transmettre les stratégies, les pratiques, les projets et les réalisations architecturales, urbanistiques et paysagères spécifiquement conçues et adaptées aux environnements tropicaux, pour anticiper la transition climatique.Il s’agit d’enrichir l’expertise des architectes, des urbanistes et des paysagistes exerçant dans les zones tropicales, qui sont confrontés au changement climatique. Mais également d’introduire ces problématiques dans les programmes de formation en architecture.