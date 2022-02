Courrier des lecteurs La Belle au bois dormant...

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 09:36

Dans l'ignorance crasse de ce que c'est que le "Pécressisme" je me suis attardé hier et à rêver sur le meeting de la candidate à l'élection présidentielle...

La salle était bien remplie et le décor était à la hauteur... mais l'essentiel de la pièce qui se jouait était plutôt décevant. Rien de révolutionnaire n'est apparu pour une "France nouvelle".

Que des slogans, des incantations empruntés à ses mentors autrement dit aux uns et aux autres.

Que la petite bourgeoise née d'un milieu de lettrés, de père universitaire et de grand père psychiatre ait l'âme d'une patriote populaire étonne.

Ça lui viendrait dit-elle de son jour de naissance, un 14 juillet et de ses participations régulières à des bals de pompiers à l'occasion, c'est quand même à pouffer de rires..

Son parcours personnel à ce jour, c'est le succès garanti par sa classe sociale dont elle entend encore en profiter. .. même à emprunter et en bonne opportuniste à ses adversaires politiques leurs idées et leurs préférences alimentaires... c'est le ragoût de boeuf charentais qu'elle partage avec Fabien Roussel du PCR ...ce sont les murs et citadelles que veut instaurer Zemmour... pour protéger la France des invasions barbares d'immigrés.

Mais d'elle-même rien... elle harangue avec du vide...les slogans patriotes sonnent creux... parce que derrière toute cette apparence d'énergie c'est la continuité qui s'annonce structurellement pour le pays, les mêmes circuits économiques et financiers au service des mêmes...les chiens ne font des chats.

Comment la Social-démocratie a l'œuvre depuis ces dernières mandatures pourrait-elle créer une France nouvelle ? Alors de quelle France nouvelle parle-t-elle?





