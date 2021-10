Communiqué La Banque des Territoires signe une convention de partenariat avec la SHLMR pour un montant de 400 M€

Afin de permettre la création de 3 126 nouveaux logements et la réhabilitation de 3 000 logements au

profit des réunionnais, la Banque des Territoires, dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts, signe une convention de partenariat avec la SHLMR (Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion) prévoyant un montant prévisionnel de financements sur fonds d’épargne de 400 M€. Par N.P - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 14:56

Le communiqué :



La SHLMR (Société d’Habitations à Loyer Modéré de La Réunion) est l’un des principaux bailleurs sociaux des départements et régions d'outre-mer (DROM) et le premier à La Réunion en nombre de logements. A ce jour, la SHLMR dispose d’un patrimoine de 27 076 logements, représentant environ 34% du marché local de l’habitat social de La Réunion.



L’ambitieux plan de développement, de la SHLMR au cours des prochaines années, permettra la mise en chantier de 3 126 logements pour un investissement total de 551 M€ entre 2021 et 2023. S’agissant des opérations de réhabilitations, le plan d’investissement prévoit 189 M€ de travaux.



Premier financeur du logement social à La Réunion, la Banque des Territoires s'engage sur le long terme auprès des organismes de logement social et des acteurs de l'habitat spécifique grâce à une large gamme de dispositifs financiers innovants.



Ainsi, ces prêts viennent en soutien au plan de relance de la Caisse des Dépôts qui accompagne le secteur de l’habitat en soutenant prioritairement la construction et en accélérant les rénovations énergétiques des logements sociaux.



La poursuite de ce fructueux partenariat permettra d’accroître la quantité et la qualité de l’offre de logements à La Réunion avec l’objectif d’améliorer les conditions de vie des populations, de contribuer au développement du territoire et au renforcement de la cohésion sociale.



Ce mercredi 6 octobre, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts et Gilles Tardy, directeur général de la SHLMR ont signé une convention de partenariat prévoyant un montant prévisionnel de financements de 400 M€.