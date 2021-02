Société La Banque Postale va former les porteurs de projet sur le financement participatif

Au travers de sa filiale KissKissBankBank, site spécialisé dans le financement participatif, la Banque Postale va organiser un KissKiss Dating. Un expert va donner les clés aux porteurs de projet de se lancer dans le monde du Crownfunding.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 17:23 | Lu 47 fois

Le communiqué :

La Poste lance le premier KissKiss Dating à destination des

porteurs de projet de La Réunion

Le 11 février 2021, La Poste de La Réunion, avec la filiale de La Banque Postale KissKissBankBank, invitent les porteurs de projet de La Réunion à une formation gratuite 100% digitale, sur le financement participatif, ou autrement dit le Crowdfunding.



Un KissKiss Dating, c’est quoi ?

Un KissKiss Dating, c’est un moment d’échange, pour initier les porteurs de projet au financement participatif.

Durant cet échange, un expert en financement participatif présentera les facteurs clé d’une campagne de collecte de fonds réussie aux porteurs de projet (particulier, association, entreprise) qui souhaitent collecter des fonds pour réaliser leur projet.



Le financement participatif, ou Crowdfunding c’est quoi ?

C’est le financement par la foule, des communautés engagées qui se retrouvent pour financer des projets.

Le crowdfunding permet de concrétiser de bonnes idées ! Les porteurs de projets se tournent vers le financement participatif pour financer la réalisation de leur projet. Le financement participatif reste une offre de financement citoyenne.



Vous êtes porteur de projet, et vous souhaitez en savoir plus sur ce mode de financement ?

Pour participer au KissKiss Dating, qui se déroulera le 11 février 2021 à 17h (en visioconférence), il suffit de s'inscrire en flashant le QR Code ci-dessous :





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur