A la Une .. La BNP Paribas Réunion n’a pas réduit ses frais bancaires pour les plus précaires

La BNP Paribas Réunion, filière locale de la banque, est épinglée par la Banque de France pour n’avoir pas diminué ses frais bancaires pour ses clients les plus fragiles, comme s’était engagé à le faire le secteur en 2019. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 09:59 | Lu 457 fois

Deux banques sont pointées du doigt par La Banque de France dans un document publié mercredi dernier, pour n’avoir pas appliqué le plafonnement des frais bancaires pour les personnes fragiles financièrement. Il s’agit du Crédit du Nord, et plus localement de la BNP Paribas Réunion.



Les deux banques ont révélé "des dispositifs encore en décalage par rapport aux engagements pris" par le secteur en 2019 selon la Banque de France. Sous la pression du gouvernement, les banques avaient alors accepté de plafonner les frais bancaires pour leurs clients les plus précaires.



Mais pour les clients réunionnais les plus fragiles de La BNP Paribas Réunion, ces frais sont restés similaires, et des erreurs de tarifications, ainsi qu’un manque de précision dans les critères de détection des clients fragiles ont également été détecté par La Banque de France.



Les deux banques ont toutefois engagé des plans de remédiation qui peuvent inclure le remboursement des frais perçus de manière non justifiée, précise l’insitution. La BNP Paribas Réunion a notamment indiqué au site "Les Echos" avoir "mis en place un dispositif de détection et d’accompagnement des clients fragiles financièrement dépassant le strict cadre de la réglementation".



