La BAU côté mer neutralisée pour permettre le sauvetage de la baleine échouée

Le sauvetage de la baleine en difficulté va nécessiter la sécurisation des personnes qui vont intervenir sur cette opération délicate. Le centre régional des routes procède depuis 8H50 au déplacement de la chaîne de blocs sur la route du littoral.



L'opération ne concerne que la portion entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe sur la voie côté mer évidemment. Elle doit permettre de libérer la bande d'arrêt d'urgence et donner un accès sécurisé aux sauveteurs. A 8H55, le ladi lafé était au PR4 et débutait depuis 5 minutes ce basculement un peu particulier.