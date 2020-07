Rubrique sponsorisée La 9ème édition du Pandathlon se fera en 2021

Par La Réunion Positive - Publié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 14:32 | Lu 431 fois

PANDATHLON , UN ÉVÉNEMENT ÉCO SPORTIF ORGANISÉ PAR LA RÉGION ET LE WWF

Depuis 2012, la Région organise en partenariat avec WWF France et des acteurs locaux, le Pandathlon. Un rendez-vous désormais inscrit dans les agendas des Réunionnais.



Cet événement qui allie sport et protection de la biodiversité, permet de collecter des fonds pour les projets WWF mais aussi la réalisation d’un projet local.



Cette marche éco responsable qui vise aussi à sensibiliser les Réunionnais aux questions environnementales rassemble chaque année habituellement au mois de septembre près de 2 000 participants.



Dans le contexte de crise sanitaire actuel, et afin d’assurer la sécurité des marcheurs et des bénévoles, la collectivité, en lien avec les partenaires, a décidé de reporter la 9ème édition du Pandathlon en 2021.



Pour rappel :

8 éditions organisées à ce jour et 8* projets réunionnais soutenus la 1ère édition a été organisée dans la forêt du Maïdo à Saint-Paul pour soutenir la restauration de la forêt semi-sèche de la Grande Chaloupe avec le Parc,



la 2ème édition en 2013, dans la Forêt du Tévelave aux Avirons pour a permis de soutenir les actions de sensibilisation et de sauvegarde des oiseaux endémiques de La Réunion de la SEOR,



la 3ème édition en 2014 s’est déroulée dans la Forêt des Makes à Saint-Louis pour soutenir la construction d’une pépinière de production d’espèces indigènes avec l’association Tamar’Haut,



la 4ème édition en 2015 a été organisée dans la Forêt de Saint-Philippe pour l’amélioration des connaissances sur les mammifères marins de La Réunion avec GLOBICE,



la 5ème édition, en 2016 a eu lieu dans la Forêt de l’éden Libéria à Bras-Panon en faveur de la préservation du gecko vert de Manapany avec l’association NATURE OCÉAN INDIEN,



la 6ème édition de 2017 s’est déroulée dans la Forêt du Colorado en faveur de la recherche et la protection des mammifères marins de la zone océan Indien avec l’association Abyss,



la 7ème édition de 2018 a eu lieu dans la Forêt de Villèle à Saint-Paul aux côtés de l’association APLAMEDOM pour la valorisation des plantes médicinales de La Réunion,



la 8ème édition en 2019 s’est, elle, déroulée dans la Forêt de l’Entre-Deux aux côtés de l’association Terra Océana pour la lutte contre le plastique en mer.



* POUR INFO / CLARIFICATION

Pourquoi le projet Abyss n’a pas encore été validé par le WWF ? En 2017, le projet de l’association Abyss est proposé pour bénéficier des fonds Pandathlon 2017. Le projet étant de réaliser quatre actions concrètes d’étude et de préservation des cétacés, tout en permettant d’apporter une contribution importante au programme CERECAR 2. Le projet s’articule autour de l’étude et de la préservation de trois espèces de dauphins présentes à La Réunion, mais aussi dans le sud-ouest de l’Océan Indien. L’organisation WWF n’a finalement pas confirmé le projet Abyss en l’état. Abyss procède à des ajustements pour correspondre aux attentes de la fondation.

Pour rappel, fondée en 2009, Abyss est une association réunionnaise à but non lucratif, dédiée à l’observation, à la découverte et la protection des mammifères marins et de l’océan. Les principaux objectifs de l’association sont :

observer et étudier les cétacés de l’océan Indien

développer des programmes scientifiques et éco-volontaires

mener des actions de préservation et de protection des espèces menacés (baleines, dauphins)

