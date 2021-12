Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La 6ème édition du NxSE La 6ème édition du NxSE, The Africa Indian Ocean Business Forum se tient au MOCA jusqu’au jeudi 9 décembre. Le Conseiller Régional, Pascal PLANTE, était sur place pour évoquer le rôle du numérique dans la stratégie régionale.

Après une 5ème édition 100% numérique, cette 6ème édition se tient en présentiel dans les hauts de Montgaillard. La thématique de cette année est la Transformation numérique au service de la relance. Des conférences et des tables rondes rythmeront ces journées.



Dans une interview, le Secrétaire d’Etat en charge de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O, nous indique que : « le numérique est l’avenir de notre pays. La crise sanitaire a montré combien il était essentiel d’investir dans les secteurs stratégiques d’avenir pour la France. Parce que le numérique est un enjeu structurant en termes de croissance et d’emploi pour l’ensemble de nos territoires, le Gouvernement a fait le choix dans le cadre du plan France 2030, de miser sur les acteurs innovants et les start-up de l’écosystème tech français d’Hexagone et d’Outre-mer. »

Pour Stéphane COLOMBEL, Président de Digital Réunion, « nous sommes ici pour démontrer que le numérique est le plus grand levier à l’évolution d’une croissance inclusive, à l’évolution de nos usages partagés. Avec cette crise, que nous connaissons, nous sommes de véritables témoins d’une transformation durable de notre monde. Nous devons construire ensemble une Réunion forte et partager ainsi les valeurs d’une Réunion inclusive dynamique et innovante. »

Pascal PLANTE l’affirme : « Notre collectivité soutient la transformation numérique, notamment celle des petites entreprises, qui constituent 95 % de notre tissu économique. Ce soutien se traduit par la reconduction du dispositif « Chèque numérique ». A ce jour, ce sont 2500 dossiers qui ont été instruits par les services de la Région, pour un montant engagé de 9 M€ au total.



Au delà de la transformation et de l’aménagement numérique du territoire, 4 autres enjeux me paraissent importants pour les années à venir :



- Faire de la solidarité et de l’inclusion numérique une priorité

- Développer les compétences de la jeunesse réunionnaise en amplifiant les cursus tant sur la formation initiale que la formation continue

- Mettre en place une stratégie régionale de la donnée publique, passant par une animation territoriale et un partenariat renforcé avec les EPCI

- Faire de La Réunion un territoire de cyber excellence, dans un contexte où la cybersécurité est considérée par beaucoup d’acteurs, privés et publics, comme un enjeu majeur dans les années à venir. La Réunion doit être un territoire de confiance dans la zone Océan Indien. »





