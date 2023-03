Communiqué La 5e édition de l'Endomarch de La Réunion se déroulera le samedi 25 mars

L’association MEMS organise la 5e édition de l’Endomarch de La Réunion le samedi 25 mars sur le front de mer de Saint-Pierre. Un village santé sera dressé pour des conférences avant de s’élancer pour 6 km dans les rues de Terre-Sainte. Par Zinfos 974 - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 08:42

La 5ème édition de l’Endomarch de La Réunion aura lieu le samedi 25 mars prochain au Jardin de la Plage sur le front de mer de Saint-Pierre. À cette occasion 1.200 participants sont attendus pour des conférences, au village santé et pour la marche ambiancée de 6 km dans les rues de Terre- Sainte.

Pour la 2ème fois depuis 2019, l’OSTL de la Ville de Saint-Pierre invite l’association MEMS – Mon Endométriose Ma Souffrance - organisatrice officielle de la Worldwide Endomarch à La Réunion pour ce rendez-vous incontournable des personnes concernées par cette pathologie.

Dans le monde ce sont les équipes de plus de 70 pays qui se mobiliseront pour marcher le même jour en soutien aux 200 millions de femmes, soit 1 sur 10 atteintes d’endométriose. Souvent appelé le cancer qui ne tue pas, l’endométriose est une maladie gynécologique chronique incurable responsable de douleurs pelviennes intenses et invalidantes et est responsable d’infertilité.

L’action des associations comme MEMS a pour objectifs :

- améliorer le diagnostic et les traitements en rendant la femme actrice de sa prise en charge,

- sensibiliser et informer pour éviter l’errance médicale et sortir les femmes de leur isolement,

- faire avancer la recherche et les politiques de santé publique relatives à cette pathologie.

L’Endomarch du samedi 25 mars à Saint-Pierre est une opportunité de soutenir l’action de MEMS, au profit des femmes atteintes de la maladie et de se retrouver pour un moment convivial. 3 options sont offertes pour s’ inscrire à la marche : En ligne via le site de l’association : monendo.org

Directement auprès des bénévoles de MEMS qui tiendront des permanences aux points de rencontres ci-dessous : Secteur NORD : Samedi 11 Mars 2023 Esplanade de la Mairie du Chaudron, 1 Rue Roger Payet à Saint-Denis de 9H à 12H

Secteur SUD : Samedi 11 Mars 2023, à l'OSTL 130 rue du Four à chaux à St Pierre de 9H à 16H

Secteur EST : Samedi 18 Mars 2023, site Plateau Noir Petit St Pierre à Ste Anne de 9H à 12H