La 5e édition de l'Endomarch aura lieu ce samedi

Le communiqué :



A l'origine de ce projet, une famille d'endogirls réunie au sein de l’association MEMS déterminée à faire connaître la maladie à l’ensemble des Réunionnais. Notre association voulait fédérer un maximum de monde pour communiquer autour de l'endométriose et mettre en lumière cette pathologie. Il fallait une action percutante. C'est alors qu’en 2015, nous avons proposé notre candidature auprès des Etats-Unis pour représenter l'Ile de la Réunion lors de la journée mondiale de l'endométriose et ainsi organiser notre première Endomarch.



Lors de la 1ère édition, à Trois-Bassins, pas moins de 1000 participants ont répondu présents le samedi 19 mars 2016. Et depuis, notre association représente chaque année la Réunion auprès des Etats-Unis pour la Wordwide Endomarch. L'Endomarch organisée par MEMS Réunion se déroule selon le même programme à chaque édition : des points d'informations sur la pathologie, des stands divers (jeux, restauration, bien-être, etc.) et pour clôturer la journée en musique, un plateau artistique hors norme est programmé.



Après une 4ème édition réussie organisée en 2019 à Saint-Pierre, nous renouvelons en 2023 notre partenariat avec l’Office des Sports et du Temps Libre et la Ville de Saint-Pierre qui nous soutiennent fortement sur l’organisation de cette journée.



Cette année l'Endomarch se déroulera ainsi le samedi 25 mars 2023 aux Jardins de la Plage de Saint-Pierre. Dès 14h30, venez participer à un échauffement Zumba qui précèdera le départ de la marche prévue pour 15h00. Un parcours de 6 kilomètres sillonnera le front de mer de Saint-Pierre et le quartier de Terre-Sainte. Nous comptons rassembler à cette occasion un total de 1500 personnes.



Afin de financer nos actions régulières durant l’année, telles que les interventions dans les établissements scolaires, les journées bien-être et conférences et bien sûr notre Endomarch, nous demandons une participation financière de 12 euros pour l’inscription à la marche. Un tee-shirt et une gourde aux couleurs de l’association sont offerts à chaque inscription. Des points de distribution sont mis en place chaque année et le samedi 25 mars, des tee-shirts seront également disponibles à la vente.