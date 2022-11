La 5 COHORTE du Programme d'accompagnement Continu (PAC) Réunion touche à sa fin

Ce jeudi 24 novembre, la CIREST et le MEDEF Réunion clôturent la session de formation de la 5ème cohorte du Programme d’Accompagnement Continu (PAC) Réunion. A cette occasion, l’ensemble de cette cohorte « pitchera » devant un jury de professionnels réunis spécialement pour cette journée.



L’enjeu pour eux est de valoriser les connaissances acquises durant leurs neuf semaines de formation au village connecté de Saint-Benoît dans leur projet d’entreprise afin de garantir la viabilité et l’essor de leur projet.



Le dispositif PAC (Programme d’Accompagnement à la création d’entreprise) 2022 a été lancé par le MEDEF Réunion en mars 2022 avec déjà 4 cohortes dans les autres microrégions de l’ile. Cette cinquième cohorte qui s’est déroulé dans l’Est clôture la session 2022.



Durant 9 semaines, les porteurs de projets de la CIREST ont pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé, intensif et gratuit à la création d'entreprise avec des enseignements opérationnels comme du marketing, du management ou encore des outils de gestion financières.

Ce dispositif est cofinancé par l'Union Européenne, le FSE, dans le cadre de la réponse de l'Union Européenne à la pandémie de COVID19. L'Europe s'engage à la Réunion avec le Fonds social européen.