La 3ème rencontre intergénérationnelle à Bellemène

Ce mercredi 15 juin s’est tenue la 3ème rencontre intergénérationnelle à l’école de Bellemène.



Lors de cette journée, marmays et gramounes ont partagé des moments chaleureux autour d’un atelier de plantation. L’occasion pour les seniors de sensibiliser les plus jeunes sur la manipulation d’outils et de partager leurs connaissances sur les plantes aromatiques, très présentes dans nos jardins.



Les enfants ont été initiés à un atelier de confection de sac fait-main. Ils ont appris en amont la couture ainsi que sur la toile de jute, le fameux “goni” très fréquemment utilisé par nos zarboutans.



Enfin, des zistoirs, des sirandanes et des devinettes créoles pour clôturer le tout ! Ce qui a permis à nos gramounes de remonter dans le temps, d’expliciter les termes créoles et de faire découvrir aux marmays “zistoir ti ZAN” et “kosa in shoz”.



La Ville de Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, prend à coeur le bien-être de ses gramounes et l’importance de la transmission de nout’ patrimoine, de nout kiltir.