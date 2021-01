La 3ème phase de vaccination avancée de trois jours à La Réunion

Les publics prioritaires de la population générale, à savoir les personnes âgées de plus de 75 ans et celles présentant des pathologies graves, pourront se faire vacciner dès le 25 janvier.



"L'organisation mise en place depuis le 21 janvier pour la vaccination des professionnels de santé éligibles à la vaccination COVID, permet d'anticiper l'ouverture des centres pour les personnes âgées de plus de 75 ans ou disposant d'une prescription médicale, compte tenu de certaines pathologies", signale ce vendredi midi l'Agence régionale de santé.



La campagne de vaccination pour ces publics prioritaires dans la population générale pourra donc démarrer avec trois jours d'avance. L'ARS tient à préciser que la campagne de vaccination se poursuit pour les autres publics prioritaires comme les professionnels de santé.



La prise de rendez-vous est à présent ouverte pour ces personnes et pour la semaine du 25 au 30 janvier. Elle permet donc l'accès dans un premier temps à 4 centres sur les 8 prévus à compter du 28 janvier. Les pathologies donnant lieu à prescription médicale :