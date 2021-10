A la Une . La 3e mi-temps d'Emmanuel Macron fait jaser

Le président de la République a participé à un match de football caritatif pour les Pièces Jaune jeudi. Il a ensuite passé la soirée avec des anciens champions du monde. Par NP - Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 à 07:35

Le match s'est déroulé à Poissy et Emmanuel Macron s'est même illustré avec un but marqué sur pénalty. Le président de la République a notamment joué aux côtés de Marcel Desailly et Arsène Wenger.











Les coéquipiers du jour se sont retrouvés en fin de journée pour un dîner. De rares images ont fuité sur les réseaux sociaux mais ont suffi à provoquer de très nombreuses réactions des internautes.

⚽ Macron fait la fête sur "I Will Survive" à l'Elysée après son match de foot pic.twitter.com/Kg4wPErSFl

— BFMTV (@BFMTV) October 15, 2021

