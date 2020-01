Culture La 3e édition du concours de la correspondance s'achève le 1er mars





Il parait que le cerveau serait plus attentif quand il lit sur un support papier que lorsqu’il lit sur un écran (par expérience, je répondrais trois fois oui) alors mettez toutes les chances de votre côté imprimer votre lettre sur papier (et non sur un tissu) afin de mieux repérer les fautes. Deux couleurs sont nécessaires pour les corrections : orthographe et style et ce pour faire ressortir vos annotations.

Il existe aussi des logiciels. Le premier est celui qui se trouve sur votre traitement texte. Le site Scribens est très prisé pour corriger des textes (copier/coller) la prise d’un abonnement annuel est souhaitable si l’utilisation est courante. Et si vous optez pour ProLexis ou Antidote (attention logiciels assez lourds) votre correction sera plus que précise (orthographe, grammaire, syntaxe et typographie). Ces deux logiciels sont très connus dans le monde de l’édition, il en existe d’autres tels que Bonpatron, Cordial, Larousse…

à vous de choisir !



Et n’oubliez pas le principe du concours :

Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?



Vous commencerez votre lettre ainsi :



Monsieur Leconte de Lisle,

J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !

http://aparmedia.wixsite.com/appel La troisième édition du concours de la correspondance s’achèvera le 1er mars prochain. D’ici là deux étapes sont essentielles avant l’envoie de votre contribution. La relecture et la correction.Il parait que le cerveau serait plus attentif quand il lit sur un support papier que lorsqu’il lit sur un écran (par expérience, je répondrais trois fois oui) alors mettez toutes les chances de votre côté imprimer votre lettre sur papier (et non sur un tissu) afin de mieux repérer les fautes. Deux couleurs sont nécessaires pour les corrections : orthographe et style et ce pour faire ressortir vos annotations.Il existe aussi des logiciels. Le premier est celui qui se trouve sur votre traitement texte. Le site Scribens est très prisé pour corriger des textes (copier/coller) la prise d’un abonnement annuel est souhaitable si l’utilisation est courante. Et si vous optez pour ProLexis ou Antidote (attention logiciels assez lourds) votre correction sera plus que précise (orthographe, grammaire, syntaxe et typographie). Ces deux logiciels sont très connus dans le monde de l’édition, il en existe d’autres tels que Bonpatron, Cordial, Larousse…à vous de choisir !Et n’oubliez pas le principe du concours :Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Vous commencerez votre lettre ainsi :Monsieur Leconte de Lisle,J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes ! Gilette Aho Lu 104 fois







Dans la même rubrique : < > Concours de la correspondance : Semaine 18 "L'autre côté la mer" : Une BD pays de haut de gamme !