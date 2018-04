La 3e édition de l'Elio Surf Challenge reportée

La troisième édition de l’Elio Surf Challenge devait se tenir ce week-end du 14 et 15 avril sur la plage des Brisants à St-Gilles. Une compétition en l’honneur du jeune Elio Canestri, décédé suite à une attaque de requin le 12 avril 2015.



En raison des conditions météorologiques prévues ce week-end, avec l'arrivée de la houle, l'événement a été reporté. La compétition devrait se tenir le week-end du 21 et 22 avril.



A cette occasion se déroulera, la coupe espoir 2. En compétition également, du longboard, bodyboard et du stand up paddle dans les catégories benjamin, minime, cadet, junior, espoir et ondine.