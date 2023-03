La 3e édition de “Zétwal dann’ zié”, de retour au Débarcadère le 11 et le 12 mars 2023

Pour cette première édition de l’année, “Zétwal dann’ Zié” organise une rencontre avec les ingénieur(e)s du spatial en compagnie de l’association de la Saint-Pauloise, Erika VÉLIO, ingénieure aérospatiale et une découverte de l’astronomie avec l’AGORA. Il sera aussi proposé des temps d’observation du ciel au télescope avec des astronomes de l’2APS et un atelier photographie du ciel avec Daniel PAYET (Astrophoto).Côté animations, deux évènements sportifs vous attendent avec une Zumba party et une séance de yoga.Pour plus d’informations et les inscriptions contacter le 0262 45 80 28.