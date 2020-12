La grande Une La 3e Conférence internationale sur le climat et la biodiversité ouvre ses portes

Le Conseil Régional organise la 3e Conférence internationale sur le climat et la biodiversité en présence de plusieurs ministres des pays de la zone océan Indien. L’objectif de cette édition est d’aboutir à la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité à La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 09:38 | Lu 321 fois

La Réunion, à l’instar des autres pays de la zone océan Indien, possède des écosystèmes primaires uniques, faisant d’elle un hotspot de la biodiversité. Malheureusement, ceux-ci sont en danger en raison de la globalisation des échanges socio-économiques et du changement climatique.



Pour cette raison, le Conseil Régional organise la 3e Conférence internationale sur le climat et la biodiversité. Autour de Didier Robert, de nombreux ministres ont fait le déplacement pour tenter d’enrayer l’érosion la biodiversité. L’évènement compte également une marraine de choix avec le mannequin international Pauline Hoarau.



Cette conférence doit aboutir à la création de l’agence sur le climat et la biodiversité à l’échelle du grand océan Indien. Celle-ci aura pour objectif de renforcer le partage de connaissances et d’expertises, en positionnant les territoires régionaux comme des sentinelles du changement climatique, pour une meilleure harmonisation des actions au-delà des frontières.







