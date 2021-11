Actu Ile de La Réunion La 2ème édition du Fonds de relance "Friches" au service de La Réunion

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement déploie un fonds de 650 M€ sur 2021-2022 pour le financement des opérations de recyclage des friches et plus généralement de foncier déjà artificialisé. Pour cette 2ème édition, une enveloppe de 280M€ était encore disponible pour des projets. La sélection s’opère autour de deux grands volets. Le premier autour du recyclage des zones foncières sur lesquelles l’arrêt de l’activité a été brutal, laissant derrière un bâtît à l’abandon et aujourd’hui dégradé. L’autre volet concerne la dépollution d’anciens sites industriels, anciens logements ou zones naturelles.

Publié le Samedi 20 Novembre 2021

La réhabilitation des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de protection des sols contre leur artificialisation.



Le Ministère de la Transition écologique a retenu 16 projets sur les territoires ultramarins.



A La Réunion, 5 projets des collectivités territoriales ont été retenus par le Ministère, pour un investissement total de 4.415.100 € sur les projets suivants :



· La dépollution et la construction de logements sur le site de l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds, à Saint-Pierre (1.675.100€).





· L’installation d’une zone d’activité et économique sur l’ancien site de Savanna à Saint-Paul (200.000€).





· La réhabilitation en zone économique et équipements publics de la zone artisanale Le Refuge à Bras-Panon (1.740.000€).





· Le désamiantage de l’ancien site d’APECA au Tampon (400.000€).





· La réhabilitation de la salle des fêtes et de l’ancien bâtiment Leader Price à Saint-André (400.000€).