La 2ème édition de la Journée Mondiale des Premiers Secours à Saint-Paul

Organisée par la Ville de Saint-Paul, la 2ème Edition de la Journée Mondiale des Premiers Secours a mobilisé ce samedi 8 septembre des acteurs essentiels de la sécurité et de la santé.Les membres de la Croix Blanche, de la Protection Civile, du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), les formatrices de Vue Belle et de l’Union des sapeurs-pompiers de La Réunion étaient présents ce samedi dans le jardin de l’hôtel de ville de Saint-Paul afin de délivrer conseils et bons gestes au public.Novices, curieux, secouristes avertis, jeunes et moins jeunes… Nombre d’entre vous êtes venus participer aux ateliers d’initiation aux gestes qui sauvent. À la fin de leur petite formation du jour, les secouristes amateurs ont reçu une attestation de secourisme. Les enfants, âgés de dix ans et plus, ont pu également se former avec un stand spécifique conçu pour les plus petits.Une journée enrichissante où après avoir défini les notions de "protection et alerte, hémorragie et garrot, plaie grave, chute d’un arbre, position latérale de sécurité et réanimation cardio-pulmonaire…", les bons réflexes à adopter en cas d’urgence étaient expliqués pour chaque situation.Toutes les photos de la manifestation sont à découvrir sur le site de la Ville de Saint-Paul