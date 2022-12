Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE La 2e édition de NOU MET ANSAMB aura lieu le 17 Décembre au parc Tardif de Basse-Terre

A l’occasion de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, ce projet a pour objectif de valoriser le tissu associatif Saint-Pierrois et notamment les savoir-faire.

Un travail de préparation mené en amont avec les associations de quartier, les écoles et les habitants, a été fait pendant plusieurs mois.

PORTEUR DU PROJET : LE CONTRAT DE VILLE DE SAINT PIERRE

Déroulé de l’évènement Défilé des associations - Départ devant la Maison de quartier de Joli fond vers 9h00

Les associations participantes auront préparé en amont le défilé : danse, majorettes, musique, tambours, bato kada, fanfar, vêtements, banderoles, charrette bœuf, parade de Noël

- Arrivée au Parc tardif vers 10h00  Discours des officiels vers 10h15  Ouverture du forum associatif vers 11h00 - Exposition objets lontans, tableaux et bijoux avec le VIEUX DOMAINE

- « Rond kozé » avec l’association ANKRAKE

- Exposition et ateliers : couture et création de bijoux en perles avec l’association KREA’LY 974

- Exposition de création : couture, broderie, tricotage avec l’association LA CASE MOMON LE LA

- Salon de Noël avec le CCAS et l’AFEMAR

- Ateliers ludiques et pédagogiques avec l’association ATD QUART MONDE sur l’histoire de l’abolition de l’esclavage

- Jeux de société et jeux lontans avec l’association EDUCANOO et la MAISON DES FAMILLES

- Reportage photos et vidéos avec l’association KREE PAP

- Exposition de photos avec le Comité de Moringue de la Réunion

- Démonstration de moringue avec l’association SIMANGAVOL et les « moringers » de Sainte- Suzanne

- structures gonflables

- distribution de gaufres et de barbes à papa

- Poste de secours sur place

- Distribution de repas sous la salle verte



➢ Tout au long de la journée, des photos et vidéos de l’action de l’année dernière seront diffusées sur un écran géant situé à proximité du podium.



➢ Dans l’après-midi, des reportages vidéos de 6 à 8 personnes ressources du quartier seront diffusés également sur l’écran géant. Ces vidéos ont été réalisées par les jeunes pendant les vacances scolaires à travers des ateliers encadrés par l’association Kréé PAP et financées par les bailleurs sociaux via la TFPB.  Plateau artistique et musical Début vers 11h00

Clôture vers 00h00



Programme ci-dessous : - Départ devant la Maison de quartier de Joli fond vers 9h00Les associations participantes auront préparé en amont le défilé : danse, majorettes, musique, tambours, bato kada, fanfar, vêtements, banderoles, charrette bœuf, parade de Noël- Arrivée au Parc tardif vers 10h00- Exposition objets lontans, tableaux et bijoux avec le VIEUX DOMAINE- « Rond kozé » avec l’association ANKRAKE- Exposition et ateliers : couture et création de bijoux en perles avec l’association KREA’LY 974- Exposition de création : couture, broderie, tricotage avec l’association LA CASE MOMON LE LA- Salon de Noël avec le CCAS et l’AFEMAR- Ateliers ludiques et pédagogiques avec l’association ATD QUART MONDE sur l’histoire de l’abolition de l’esclavage- Jeux de société et jeux lontans avec l’association EDUCANOO et la MAISON DES FAMILLES- Reportage photos et vidéos avec l’association KREE PAP- Exposition de photos avec le Comité de Moringue de la Réunion- Démonstration de moringue avec l’association SIMANGAVOL et les « moringers » de Sainte- Suzanne- structures gonflables- distribution de gaufres et de barbes à papa- Poste de secours sur place- Distribution de repas sous la salle verte➢ Tout au long de la journée, des photos et vidéos de l’action de l’année dernière seront diffusées sur un écran géant situé à proximité du podium.➢ Dans l’après-midi, des reportages vidéos de 6 à 8 personnes ressources du quartier seront diffusés également sur l’écran géant. Ces vidéos ont été réalisées par les jeunes pendant les vacances scolaires à travers des ateliers encadrés par l’association Kréé PAP et financées par les bailleurs sociaux via la TFPB.Début vers 11h00Clôture vers 00h00Programme ci-dessous :

Programmation du plateau artistique :



ASSOCIATION JOLI COEUR (durée 30 minutes )



ASSOCIATION TIKAILLOU (durée 30 minutes )



ASSOCIATION LAMBIANS LAMOUR (durée 30 minutes )



ASSOCIATION AMICALE SUD (durée 30 minutes )



GROUPE ZAMKER (durée 30 minutes )



PAUL BILL (durée 20 minutes )



ASSOCIATION MARMAYE GAYAR (durée 30 minutes )



VARAINE BEN (durée 45 minutes )



DAVID LOUISIN, META, DAISY et deux danseuses (durée 1H00)



DJ CHAD ET DJ BOB (durée 1H00 ) : show animation DJ



PLL (durée 1H00)



TIKOK VELLAYE (durée 1H00)



BASTER (durée 1H30 )





Dans la même rubrique : < > Ville de Saint-Pierre : Prudence Têtu, Le soulèvement du point - Centre culturel Lucet Langenier Blues maron festival : Alabama Mike et Saodaj' au Kerveguen