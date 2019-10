<<< RETOUR Département de La Réunion

La 15ème édition des Week-ends NatureS est lancée

Inscrivez-vous et partez à la découverte des remarquables sites naturels de l’île !



C’est à l’ENS de Sans Souci sur les hauteurs de Saint-Paul qu’a été lancée ce vendredi 11 octobre, l’édition 2019 des Week-ends NatureS qui se dérouleront du 12 au 27 octobre.



En présence des partenaires et des gestionnaires, le Président du Département accompagné de la Vice-présidente déléguée à l’environnement a rappelé l’importance de cette action départementale créée en 2005, et qui s’inscrit dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation du Département de La Réunion en faveur du patrimoine naturel.



« Près de 95 % des forêts publiques de l’île sont la propriété du Département et nous avons en charge leur protection, leur préservation et leur valorisation. Avec le soutien financier de l’Europe, la Collectivité consacre 20 M€ par an à l’entretien de ces espaces naturels. Notre responsabilité est de corriger les erreurs et aujourd’hui nous devons faire de gros efforts pour préserver notre île, notre planète et donner aux jeunes les meilleures conditions de vie pour les années à venir. C’est ainsi que la Collectivité organise des opérations départementales comme les Week-ends NatureS afin de sensibiliser le grand public et d’encourager la connaissance et les gestes éco-citoyens. Nous avons également lancé une importante opération de plantation d’arbres en y associant la population car il est essentiel qu’elle devienne actrice de la préservation de son île. Profitez de ces 15 jours de vacances pour découvrir ou redécouvrir notre île ! » a souligné le Président du Département.





15ème édition des week-ends NatureS



Placée cette année sous le thème du "tableau périodique des éléments chimiques», cette 15ème édition voit la participation de 19 partenaires et gestionnaires sur 26 sites et propose gratuitement 160 visites guidées dont 40 animations pédagogiques autour des sciences et de la nature. Des opérations de plantations pour impliquer le citoyen sont également proposées car les plantations favorisent le développement de biotope, des habitats naturels où les caractéristiques physiques et chimiques hébergent un ensemble de formes de vie composant la biocénose (flore, faune, fonge et populations de microorganismes).



A l’occasion de la présentation du programme 2019 à Sans Souci, 100 plants d’espèces endémiques et indigènes ont été mis en terre le long du sentier par 70 jeunes des collèges de l’Etang Saint-Paul et de Jules Solesse, dans la continuité des actions pédagogiques mises en place par la Collectivité dans ces deux établissements.



Du 12 au 27 octobre, profitez des vacances scolaires pour découvrir ou redécouvrir les pépites de l’île avec les gardiens de la biodiversité. !



Réservations : 0262 97 59 59

Retrouvez le programme sur www.departement974.fr.





Les week-ends NatureS



Créée en 2005, l’opération « les Week-Ends NatureS » est une manifestation départementale qui se déroule tous les ans au mois d’octobre. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation du Département de La Réunion en faveur du patrimoine naturel.



Le Département mobilise ses partenaires et ses gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles, en proposant des visites guidées et animations gratuites sur l’ensemble de ses milieux naturels. Il s’agit en effet de favoriser la rencontre entre le public et les patrimoines naturels de l’île, le public étant non seulement un usager des milieux naturels mais surtout un acteur de la préservation de la biodiversité.



Ces visites sont pour certaines accessibles aux personnes porteuses de handicap (PMR, déficients visuels, déficients intellectuels) et toutes sont ouvertes aux personnes sourdes et malentendantes (interprétariat en langage des signes). C’est à l’ENS de Sans Souci sur les hauteurs de Saint-Paul qu’a été lancée ce vendredi 11 octobre, l’édition 2019 des Week-ends NatureS qui se dérouleront du 12 au 27 octobre.En présence des partenaires et des gestionnaires, le Président du Département accompagné de la Vice-présidente déléguée à l’environnement a rappelé l’importance de cette action départementale créée en 2005, et qui s’inscrit dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation du Département de La Réunion en faveur du patrimoine naturel.« Près de 95 % des forêts publiques de l’île sont la propriété du Département et nous avons en charge leur protection, leur préservation et leur valorisation. Avec le soutien financier de l’Europe, la Collectivité consacre 20 M€ par an à l’entretien de ces espaces naturels. Notre responsabilité est de corriger les erreurs et aujourd’hui nous devons faire de gros efforts pour préserver notre île, notre planète et donner aux jeunes les meilleures conditions de vie pour les années à venir. C’est ainsi que la Collectivité organise des opérations départementales comme les Week-ends NatureS afin de sensibiliser le grand public et d’encourager la connaissance et les gestes éco-citoyens. Nous avons également lancé une importante opération de plantation d’arbres en y associant la population car il est essentiel qu’elle devienne actrice de la préservation de son île. Profitez de ces 15 jours de vacances pour découvrir ou redécouvrir notre île ! » a souligné le Président du Département.Placée cette année sous le thème du "tableau périodique des éléments chimiques», cette 15ème édition voit la participation de 19 partenaires et gestionnaires sur 26 sites et propose gratuitement 160 visites guidées dont 40 animations pédagogiques autour des sciences et de la nature. Des opérations de plantations pour impliquer le citoyen sont également proposées car les plantations favorisent le développement de biotope, des habitats naturels où les caractéristiques physiques et chimiques hébergent un ensemble de formes de vie composant la biocénose (flore, faune, fonge et populations de microorganismes).A l’occasion de la présentation du programme 2019 à Sans Souci, 100 plants d’espèces endémiques et indigènes ont été mis en terre le long du sentier par 70 jeunes des collèges de l’Etang Saint-Paul et de Jules Solesse, dans la continuité des actions pédagogiques mises en place par la Collectivité dans ces deux établissements.Réservations : 0262 97 59 59Créée en 2005, l’opération « les Week-Ends NatureS » est une manifestation départementale qui se déroule tous les ans au mois d’octobre. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation du Département de La Réunion en faveur du patrimoine naturel.Le Département mobilise ses partenaires et ses gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles, en proposant des visites guidées et animations gratuites sur l’ensemble de ses milieux naturels. Il s’agit en effet de favoriser la rencontre entre le public et les patrimoines naturels de l’île, le public étant non seulement un usager des milieux naturels mais surtout un acteur de la préservation de la biodiversité.Ces visites sont pour certaines accessibles aux personnes porteuses de handicap (PMR, déficients visuels, déficients intellectuels) et toutes sont ouvertes aux personnes sourdes et malentendantes (interprétariat en langage des signes).









Département de La Réunion Lu 120 fois





Dans la même rubrique : < > Restitution Résidence d'Artistes à l'IHOI Kid Kreol et Boogie Contempler de nouveau la Cascade Biberon en toute sécurité