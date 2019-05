Communiqué La 15e Nuit européenne des musées se tiendra ce samedi La 15e Nuit européenne des musées se déroule ce samedi. Le communiqué :





Organisée par le ministère de la Culture, elle est placée sous le patronage du Conseil de l'Europe, de la Commission nationale française pour l'UNESCO et de l'ICOM (Conseil international des musées). Ce sont désormais 30 pays européens qui la célèbrent chaque année. Durant cette nuit, plus de 3 000 musées ouvrent gratuitement leurs portes dès la tombée de la nuit et jusqu'à minuit environ, pour accueillir toutes les pratiques artistiques et nous donner à vivre, une nouvelle expérience du musée.



À La Réunion, la 15e Nuit européenne des musées s'annonce riche de belles rencontres avec des artistes et des créateurs au Muséum d'histoire naturelle, au Musée Léon Dierx eu au musée des arts décoratifs et du design de l'océan Indien de Saint-Denis, au Musée historique de Villèle à Saint-Gilles les Hauts, au Musée Stella Matutina et au Fonds régional d'art contemporain (FRAC) à Piton Saint-Leu, à La Saga du rhum à Saint-Pierre, au Musée des arts décoratifs de l'océan Indien (MADOI) à Saint-Louis, enfin à la Cité du volcan au Tampon.



> Téléchargez le programme de la Nuit européenne des musées à La Réunion sur le site de la direction des affaires culturelles de La réunion (DAC) :

Pour la septième année consécutive, la Nuit européenne des musées accueille La classe, l'oeuvre ! qui propose aux scolaires d'être pour une nuit des passeurs de culture auprès de leurs familles et du public le plus large.



À La Réunion, ce sont 10 classes qui participent à cette 15e Nuit en partenariat avec le musée Léon Dierx, le muséum d'histoire naturelle, le musée des arts décoratifs et du design de l'océan Indien à Saint-Denis et Saint-Louis, et le musée Stella Matutina.



Consultez les projets "La classe, l'œuvre !" sur la plate-forme élaborée en partenariat avec Réseau Canopé et le ministère de l'Éducation nationale

@Nuitdesmusees, Facebook, Instagram et participez avec le mot-dièse #NuitDesMusées





