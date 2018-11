La 10e édition de l’Opération Business To Market à Saint-Pierre le 23 novembre

L’Ordre des Experts-Comptables, en partenariat avec la Préfecture, vous convie à la 10e édition de l’Opération Business To Market le :23 Novembre 2018 à 8h30Hôtel Villa Delisle42 Boulevard Hubert Delisle97410 SAINT-PIERREBusiness To Market est un moment privilégié permettant aux cédants d’entreprise et investisseurs d’entrer directement en contact de manière simple et conviviale.L’objectif est de faciliter les reprises et cessions d’entreprises de toutes sortes et de toutes tailles.Cet espace n’est ouvert ni aux intermédiaires ni aux consultants, ni l’Ordre des experts-comptables, ni la Préfecture n’interfèrent dans les contacts établis. Notre rôle se limite à l’encadrement et à l’animation de l’opération de mise en présence des chefs d’entreprises invités.Les inscriptions sont obligatoires et se font sur le site www.inforesa.re