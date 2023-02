Culture La Cité du Volcan accueille l’exposition "Veines de vies, volcans de l'océan Indien "

La Cité du Volcan accueille actuellement une exposition de peintures intitulée "Veines de vies, volcans de l'océan Indien : Comores, Mayotte, Réunion". Cette exposition est consacrée à la faune, la flore et les paysages volcaniques de ces îles tropicales. Elle est présentée du 1er janvier au 31 mars 2023.

Publié le Samedi 11 Février 2023

Le peintre Michel Laurent-Dreux expose jusqu’au 31 mars à la Cité du Volcan. Dans cette exposition appelée "Veines de vies, volcans de l'océan Indien : Comores, Mayotte, Réunion . Le peintre-coloriste s’est intéressé aux trois volcans de la zone (Réunion, Mayotte, Grande Comore). Pour cela, il s’est appuyé sur des photographies naturalistes de Laurent Ballesta et de son équipe Andromède, captées lors d'expéditions océanologiques.



Au total, 37 tableaux vont plonger le spectateur au coeur de la fureur et de la beauté des volcans. L’exposition est ouverte le lundi de 13h à 17h et du mardi au dimanche de 9h 30 à 17h.