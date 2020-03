Publireportage LUX* Belle Mare : un séjour à gagner Air Mauritius, le LUX* Belle Mare, la MTPA et Zinfos974 s'associent pour permettre à deux personnes de vivre une expérience inoubliable dans l'île soeur. Le LUX* Belle Mare, ce superbe boutique-resort niché dans un écrin de jardins tropicaux sur la côte est de l'île Maurice, promet plus qu'un séjour...









Côté restauration, les convives pourront déguster une cuisine gastronomique chinoise inspirée de la cuisine de rue et de ses saveurs, ou une cuisine indienne moderne sublimée au restaurant Amari by Vineet. Le salon de crèmes glacées, la cabane rustique dédiée aux rhums, la micro-brasserie et le Beach Rouge où l’on sert des cocktails sur un fond musical orchestré par un DJ, sont les souvenirs qui marqueront les visiteurs. Et pour parfaire la détente, une halte au LUX* Me Spa s'imposera...



Le luxe au naturel : l'expérience plage à ne pas rater

La plage de LUX* Belle Mare ressemble à une carte postale : plage de sable fin et eau turquoise à perte de vue ! Le bar Sandy Toes, se trouve à portée de chaise longue. Ce QG sur la plage permet de savourer des cocktails, réserver des activités, obtenir les dernières prévisions météo, et des informations en direct sur les événements du jour – du menu du jour pour le barbecue de plage jusqu'au film projeté en plein-air, sous les étoiles. Il ne vous reste plus qu'à vous installer à bord de votre vol Air Mauritius au départ de Pierrefonds ou de Gillot et le rêve commence...





Le Lux Belle Mare accueillera la personne tirée au sort et son accompagnant, en demi-pension, pour 3 nuits.

Un jeux Zinfos974/ Air Mauritius/ LUX* Belle Mare et



*Jeu valable du 14 au 24/03, 2 billets Run/MRU/RUN au départ de Gillot ou Pierrefonds, 3 nuits en demi-pension dans une chambre double, taxes aéroportuaires offertes par Air Mauritius. Transfert à la charge des gagnants. A utiliser dans les 6 mois suivant le tirage du 27/03. Pour jouer c'est très simple, par SMS envoyez MORIS au 7654 *... Un tirage au sort sera effectué le 27/03, le gagnant se verra remettre deux billets d'avion pour l'île Maurice au départ de Gillot ou de Pierrefonds, sur Air Mauritius.Le Lux Belle Mare accueillera la personne tirée au sort et son accompagnant, en demi-pension, pour 3 nuits.Un jeux Zinfos974/ Air Mauritius/ LUX* Belle Mare et MTPA *Jeu valable du 14 au 24/03, 2 billets Run/MRU/RUN au départ de Gillot ou Pierrefonds, 3 nuits en demi-pension dans une chambre double, taxes aéroportuaires offertes par Air Mauritius. Transfert à la charge des gagnants. A utiliser dans les 6 mois suivant le tirage du 27/03.

