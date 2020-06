Municipales 2020 LREM soutient Didier Robert

Les alliances et soutiens ne cessent de surprendre depuis le second tour. Ainsi Farid Mangrolia, le référant local de La République En Marche vient d’apporter son soutien à Didier Robert, alors que la candidate investit par le parti, Nassimah Dindar, a fusionné sa liste avec Ericka Bareigts. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 11:43 | Lu 99 fois

Depuis la reprise de la campagne électorale pour le second tour des élections municipales, les annonces d’alliances ou de soutiens ne cessent de surprendre. Après l’union de Philippe le Constant (PS) à Patrick Dalleau (candidat soutenu par LR) à Saint-Benoît ou encore Jean-Jacques Vlody qui appelle à voter pour André Thien-Ah-Koon au Tampon, c’est à présent le chef-lieu qui a droit à son rebondissement.



Alors que Nassimah Dindar, la candidate investie officiellement par le parti présidentiel, s’est unie avec Ericka Bareigts pour le second tour, Farid Mangrolia appelle à voter pour Didier Robert. Le référent local de LREM estime que le Président de Région "est le seul candidat lors de ce second tour capable d’apporter du changement tant attendu dans le chef-lieu. Il a à ses côtés Faouzia Vitry et Michel Lagourgue avec qui je partage également les mêmes valeurs et la même vision pour sortir Saint-Denis de l’immobilisme qui perdure depuis maintenant 12 ans. (…) J’appelle l’ensemble des dionysien.ne.s à apporter leur soutien pour un vrai changement, c’est le moment de voter pour un réel développement économique, social, sportif et culturel sur Saint-Denis".



En réalité, ce choix n’est pas si surprenant. Début juin, Farid Mangrolia avait alerté le parti sur le cas de Nassimah Dindar. Selon lui, "en s'alliant avec le PS d’Ericka Bareigts, au lieu de se désister ou d’œuvrer au rassemblement contre l'immobilisme sur Saint-Denis, Nassimah Dindar franchit une ligne rouge". À moins que ça ne soit une stratégie pour revendiquer à coup sûr la victoire dans la plus grande ville des Outremers.