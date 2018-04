LREM souhaite la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole

La République en marche section de la REUNION apporte son soutien à tous les Réunionnais qui ont subi des préjudices lors du passage de la forte tempête tropicale FAKIR et plus particulièrement aux proches des deux jeunes habitant à l’Etang Salé les hauts, ensevelis sous une coulée de boue en plein sommeil.



Nous sollicitons le gouvernement pour que soit déclaré l’Etat de catastrophe naturelle pour la REUNION dans son ensemble et l’Etat de calamité agricole pour tous les agriculteurs ayant subi des dégâts considérables (perte de récolte, de semis, terrains et chemins défoncés…), afin que toutes ces victimes puissent être indemnisées au plus vite.



Le Référent territorial de LREM

Henri CHANE TEF