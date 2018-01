LREM dans la rue pour les Assises de l'Outre-mer

LREM, dans le cadre de son opération la "Marche des Outre-mer", a distribué dans les rues de Saint-Denis un questionnaire sur les attentes de la population Réunionnaise. Une consultation populaire qui se terminera fin février et sera un apport grand public aux travaux des Assises des Outre-mer.



Une marche réunissant sympathisants et militants est partie du Grand Marché à 15h30, pour rejoindre le Petit Marché. Cette opération de consultation publique continuera quelques jours, via du porte à porte, ou dans des lieux publics. Une contribution directe de la population qui alimentera la réflexion des Assises de l'Outre-mer.