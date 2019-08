LP François de Mahy en grève : Des problèmes de sécurité durant le chantier dénoncés

Depuis mercredi, les enseignants et élèves du lycée professionnel François de Mahy à St-Pierre sont en grève. Hier, un morceau de béton s’est décroché d’une partie d’un bâtiment, "dans une partie vétuste de ce lycée ancien", précise le SNUEP-FSU qui soutient le mouvement. Aucun blessé n'est à déplorer.



Les travaux prévus ne concernent pas l’ensemble de l’établissement scolaire. Le chantier se déroule en site occupé et nécessite une grande vigilance dans la sécurisation des espaces. "Une charte entre la Région et les entreprises devait permettre d'éviter de mettre les usagers des établissements en danger, cela ne semble pas le cas partout".



Le syndicat déplore"des travaux en cours qui ne permettront pas la rénovation de l'ensemble des espaces de travail, ce qui accentue la mise en danger". Il demande"des mesures d'urgence afin de permettre le déroulement des cours en toute sécurité".