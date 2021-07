Communiqué Tour Auto : LIVE intégral et Hommage

Il est possible de suivre la course par le biais de chronos live transmis par l'organisateur, indique l'ASA Réunion. Le communiqué : Par N.P - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 13:32

A l’occasion de ce 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion, l’ASA Réunion innove encore en déployant un module de remontée de chronos live émulé lors du passage de chaque voiture de compétition devant la cellule d’arrivée de chaque épreuve spéciale. D’un seul coup d’oeil à l’adresse direct.asareunion.re vous aurez accès à l’intégralité des chronos, le report scratch et même la possibilité de commenter ces résultats en temps réel.



On ne pourra pas être plus «temps réel» qu’avec cette plate forme qui est totalement automatisée. Néanmoins, il convient de saluer l’apport essentiel de l’équipe ASA Sud emmenée notamment par Jean Philippe Tevane, Farid Issac ainsi que le Président du club ami sudiste Patrick Agathe. Leur travail a démarré depuis plusieurs moins maintenant pour sélectionner le fournisseur et adapter le logiciel source à nos besoins spécifiques.



Chronométrage réalisés en collaboration avec l'ASA Sud



Autre personne qu’il convient de remercier chaudement, Pascal Ardouin, ancien vainqueur du Tour Auto, Champion de la Réunion, pilote émérite reconnu et apprécié de tous s’est donné sans compter pour vous permettre de suivre le plus confortablement possible ces données online sur le site ASA Réunion à l’adresse direct.asareunion.re.



Un hommage a été rendu à Frédéric Ferrere disparu tragiquement il y a deux semaines. A 17h30 l’ensemble des admis au départ de ce 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion se sont rendus à bord de leur véhicule de course en démarrant leurs bolides durant trois minutes, faisant rugir leur moteur. Aux ordres du Directeur de Course Robert Galli, tous les moteurs ont été coupés pour une minute de silence en mémoire de Frédéric. Après avoir évacué le parc fermé, les pilotes ont repris le fil de la procédure sportive. Par ailleurs, nous rappelons à votre connaissance que la spéciale Notre Dame de la Paix (ES 4 et 5) sera dénommée Notre Dame de la Paix-Frédéric Ferrère.





