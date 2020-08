A la Une . Wakashio : Sébastien Lecornu annonce l'envoi de 3 experts français dès demain à Maurice

La France au chevet de l’île Maurice. Le ministre des Outre-mer restitue ce dimanche soir les échanges qu’il a eus un peu plus tôt dans la journée avec le Premier ministre Mauricien. Dès sa descente d’avion ce soir sur le tarmac du Détachement air 181 à Gillot, Sébastien Lecornu tient un point presse. Suivez notre direct : Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 16 Août 2020 à 19:33 | Lu 472 fois

La Réunion, au nom de la France, a répondu à l’appel à l’aide lancé par les autorités mauriciennes pour tenter de limiter la marée noire causée par le naufrage du Wakashio. Un avion tactique de transport militaire ainsi que le bâtiment d’assistance outre-mer le Champlain de la Marine nationale transportant à leurs bords du matériel de lutte contre la pollution, sont arrivés sur l’île soeur dimanche dernier. Mais l'aide de la France se voit complétée aujourd'hui par l'annonce d'un renfort d'experts en pollution marine.



Sébastien Lecornu a troqué ce dimanche ses habits de ministre des Outre-mer pour celui de chef de la diplomatie française. Au cours d’un voyage express à l’île Maurice entamé ce dimanche matin pour se finir vers 18H ce dimanche, le ministre français a pu se faire une idée de l’ampleur de la catastrophe écologique dans laquelle l’île soeur est embourbée depuis une semaine.



Et ce problème pourrait toucher à la marge notre île puisque Sébastien Lecornu a révélé ce matin, à l’issue d’un point avec le préfet Jacques Billant et la Marine nationale, qu’"une arrivée de boulettes d'hydrocarbures sur les côtes de La Réunion ne peut pas être exclue à ce stade."



La France offre pleinement, depuis quelques jours, toute son expertise pour assister l’île soeur qui est confrontée à une marée noire due à l’échouage du navire japonais le Wakashio.



Au cours d’une séance de travail avec le Premier ministre Pravind Jugnauth et les ministres mauriciens des affaires étrangères et de l’environnement, Sébastien Lecornu a confirmé aux autorités mauriciennes l’envoi par la France de trois experts anti-pollution du CEPPOL (Centre d'Expertises Pratiques de lutte antiPOLlution) et du CEDRE*.



Ces trois experts seront placés auprès des autorités mauriciennes au Centre de commandement de la lutte anti-pollution. Ils seront acheminés à Maurice depuis La Réunion en début de semaine.



*Association à mission de service public experte en pollutions accidentelles des eaux



Sur des images de Marine Abat