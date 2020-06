La grande Une LIVE VIDEO "Si la Région ne nous entend pas, il y aura un black out total sur La Réunion"

Les transporteurs du réseau Car Jaune se mobilisent ce matin comme ils l'avaient promis hier. Avec l’opération "Arèt roul a nou", ils veulent faire entendre leur voix et celles des usagers du réseau Car jaune. Par Charlotte Molina - Prisca Bigot - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 10:54 | Lu 1002 fois





Ces 10 entreprises locales rassemblées dans le cadre de la gestion du réseau Car Jaune représentent "quelques 2000 emplois et autant de familles". Soutenues par la FNTV Réunion, l’antenne réunionnaise de la Fédération nationale des transports de voyageurs, elles déplorent les pertes d’emplois notamment.



"Nous voulons faire entendre les difficultés du secteur et nous attendons des autorités qu’elles accompagnent les entreprises de transports dans cette période difficile", précise Bruno Fontaine, président de l'antenne locale de la FNTV.



"On n'a pas voulu prendre en otage les gens", assure Louis Carpaye porte-parole de Cap'Run, avant de lancer "stop au mépris". "Si la Région ne nous entend pas, il y aura un black out total sur La Réunion". Les transporteurs n'iront plus travailler, menace Louis Carpaye.



"Souvent, on a des difficultés matérielles sur le réseau alors que l’on fait notre boulot comme il faut", explique Odrik Grondin, chauffeur Car jaune.