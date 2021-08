La grande Une LIVE VIDEO - Les forces de l'ordre délogent les manifestants anti pass

Le Kabar des anti pass sanitaire n'a pas duré longtemps. Les forces de l'ordre encerclant la préfecture se sont tout doucement positionnées au niveau du square Labourdonnais et ont progressé vers les manifestants. Les premières sommations ont été données peu après 19H10. A cette heure, rappelons que le couvre-feu est entré en vigueur et le campement improvisé ne pouvait échapper à cette mesure qui prévaut à La Réunion depuis le 31 juillet. Photos Vidéos : Pierre Marchal - Anakaopress / Live : Régis Labrousse Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 14 Août 2021 à 19:14





19H20 : le cordon des forces de l'ordre repousse les manifestants participant au Kabar. Le square Labourdonnais n'est désormais plus occupé par des manifestants. Les gendarmes mobiles et les policiers de la compagnie départementale d'intervention remontent jusque sur l'avenue de la Victoire.



19H30 : Les manifestants sont désormais à bonne distance du square Labourdonnais où ils comptaient camper cette nuit. Les derniers manifestants se dispersent dans le calme dans les rues du centre ville. Un manifestant a été interpellé par les gendarmes mobiles.