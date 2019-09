[LIVE VIDEO] Le pape François se rend au sanctuaire du Père Laval

Il entre dans la Congrégation des Pères du Saint Esprit, est ordonné prêtre en 1838 et envoyé à l'île Maurice en 1841 où il avait reçu pour mission d'évangéliser les esclaves et les affranchis. Surnommé l'apôtre des Noirs, le père Laval eut une vie de compassion et de service auprès des plus pauvres et de ceux qui étaient rejetés. Aujourd’hui, il est pour tout le pays le symbole de l’unité mauricienne. Le Père Laval a été déclaré bienheureux par le Pape Jean-Paul II le 29 avril 1979.



Vénéré à l'Ile Maurice, son action est aussi saluée en France où les Mauriciens y habitant se réunissent chaque année à Pinterville dans l’Eure, avec des chrétiens normands, pour le prier et demander son intercession. Ce rendez-vous aura lieu cette année le 15 septembre dans le département de l’Eure.