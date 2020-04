LIVE VIDEO Edouard Philippe présente le plan de déconfinement

Attendu de longue date, le plan de déconfinement est annoncé ce mardi par Edouard Philippe, devant l'assemblée nationale.



Six grands chapitres doivent être évoqués : la santé (masques, tests, isolement...), l’école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements.



Dans la foulée se tiendront un débat puis un vote. Des délais qui sont jugés bien trop courts par une partie de l'opposition (et même certains membres LaREM).



Cette stratégie sur les enjeux prioritaires du déconfinement sera ensuite présentée aux associations d’élus locaux et aux partenaires sociaux, "pour que s’engage une période de co-construction du plan national et de ses déclinaisons territoriales", a fait savoir le Premier ministre.