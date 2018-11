Annick Girardin: "Il y aura trois mois de travail minimum pour vous apporter des réponses"

Suivez nos différents directs

La ministre Annick Girardin a effectué un nouveau tour de table ce jeudi matin, cette fois-ci dans le sud, à la sous-préfecture de Saint-Pierre.Peu après le début de la rencontre, les gilets jaunes, mécontents que la séance ne soit pas diffusée en direct sur les télévisions, mais seulement sur les réseaux sociaux des différents médias, ont souhaité faire partir les journalistes. Juste avant, les esprits s'étaient échauffés à l'extérieur , les manifestants considérant la délégation comme non-représentative.Après un retour au calme dans la salle de gestion de crise, les prises de paroles se sont succédées Vie chère, carburant, programme du président, allocations, CSG, retraites, aide sociale à l'enfance, transparence, casseurs..., les manifestants ont fait part de leurs inquiétudes et revendications, dans une ambiance relativement calme, mais toujours tendue."Soit on change les choses dans les territoires d'outre-mer, tout de suite, ou alors l'outre-mer va dans le mur. Je vous demande de me faire confiance", a notamment déclaré la ministre, promettant des réponses."Je redemande que les barrages soient levés et que la vie économique puisse reprendre car si on étouffe les dernières entreprises qui ont des emplois, il y aura moins d'emplois dans le territoire, c'est une responsabilité collective", a-t-elle poursuivi. "Il y aura trois mois minimum de travail pour vous apporter des réponses. Soit vous me faites confiance, soit vous restez bloqués trois mois. Tout ne sera pas réglé avec ma visite de trois jours (...) Vous serez associés" à la prise de décision. Et d'annoncer : "Il y aura des exonérations de charges totale sur certains emplois, il y aura pour 41 millions d'aides aux entreprises".En marge de ces échanges, à l'extérieur, la situation a dégénéré . "Il faut que le mouvement soit pacifiste si on veut donner l'espoir", a réagit la ministre, avant de sortir pour un nouveau bain de foule.