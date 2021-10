A la Une . LIVE - Suivez le procès de la Cité des Dirigeants

C’est l’un des procès les plus attendus de l’année. Avorté au mois d'avril et donc renvoyé en ce mois d’octobre, le procès de la Cité des Dirigeants amène à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis de grands noms de la politique réunionnaise. Gérald Maillot, ex-président de l’intercommunalité CINOR et son directeur de cabinet, Michel Fontaine son homologue à la tête de la CIVIS dans le sud doivent expliquer comment ils en sont venus à dérouler le tapis rouge aux anciens responsables de la Cité des Dirigeants, Christophe Di Donato et Arnaud Cottereau. Une structure qui a bénéficié, et englouti, plusieurs centaines de milliers d’euros de deniers publics en un temps record. Si le premier des élus cité devra répondre de détournement de fonds publics, le second devra se défendre de "négligences". Sur Zinfos974, suivez tout au long de cette journée, minute par minute, les temps forts de ce procès. Par Isabelle Serre - Baradi Siva - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 08:05

8H : Christophe Di Donato, l'ancien président de la Cité des Dirigeants, est le premier de tous les prévenus à se présenter au tribunal de Champ fleuri ce vendredi. Le procès s'ouvre dans une demi-heure. Il est accompagné de son avocat Me Iqbal Akhoun.



8H13 : Michel Fontaine se présente à son tour au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le président de la CIVIS devra répondre de faits de négligences. La même intercommunalité s'est aussi portée partie civile dans cette affaire car l'institution s'estime avoir été flouée par le tandem de responsables de la Cité des dirigeants. Michel Fontaine rejoint sur le banc des prévenus Gérald Maillot, arrivé un peu plus tôt. Président de la CINOR jusqu'en juin dernier, il devra répondre de "détournements de fonds publics".

































