La grande Une LIVE - Suivez le procès de La Cité des Dirigeants

Après avoir été ajourné à deux reprises l'an dernier, le procès de La Cité des Dirigeants peut enfin avoir lieu. De grandes figures politiques sont appelées à la barre du tribunal correctionnel aux côtés de Christophe Di Donato, l'ancien président de la structure qui devait délivrer des formations de haute volée aux acteurs économiques réunionnais. La "société coopérative d'intérêt collectif" avait reçu un appui financier sans précédent de collectivités telles que la CINOR et la CIVIS, avant d'accuser des pertes financières vertigineuses en l'espace de seulement deux ans d'existence. Suivez en direct l'une des audiences les plus attendues de l'année. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 11:31

11h28 : Christophe Di Donato est appelé à la barre et déclare qu’il croyait très fort au développements de cette formation pour des dirigeants d’entreprise. Il y voyait "une formation d’intérêt général" à laquelle les organes publics auraient dû adhérer. Il explique avoir démarché la Région le TCO la CCI qui n’ont pas souhaité le suivre sur le statut de la SAS. Il poursuit en expliquant avoir pensé tout d’abord à une SEM. Mais sur les conseils de Joël Perigaud, il crée une SCIC où "quelque soit l’investisseur il a la même valeur quoiqu’il apporte". Joël Cottereau s’occupe du budget avec les chiffres du CPA national. Il prévoit 30 candidats à 50.000 euros pièce par an pour un budget annuel 1,5 million d’euros. Il faut préciser que les candidats ont la possibilité de faire financer cette formation par Opcalia et Agefos. "C’est là où l’idée est forte", assure-t-il. Sauf que dès la deuxième année d’existence, Agefos décide de ne plus suivre. "On nous a dézingués", déplore-t-il.



10H09 : "En ce qui concerne la convocation devant le tribunal, n’oublions pas la deuxième partie de la citation sans avoir analysé la faisabilité du projet et en l’absence de vérifications se basant sur la prise de participation de la CINOR", affirme la procureure. "Les mots ont un sens", précise Bérengère Prudhomme.



10H04 : La procureure de la République demande que ces questions de nullité soient jointes au fond et demande au tribunal de les rejeter.



9H57 : Celle-ci soulève un autre point de nullité qui concerne la citation de son client qui n’est pas suffisamment précise. On reproche à Michel Fontaine « d’avoir fait voter », une assertion qui n’est pas détaillée et ne permet pas au prévenu de comprendre exactement ce qu’on lui reproche.



9H49 : Il aurait dû être entendu en tant que mis en cause martèle la robe noire. "D’autre part , celui qui n’était que témoin reçoit une convocation pour une comparution devant le tribunal correctionnel alors que l’enquête n’était pas terminée", ajoute la robe noire.



9H46 : La robe noire fait valoir que le président communautaire a été entendu comme témoin lors de sa toute première audition sur la substance même de ce que finalement on lui reproche.



9H43 : Après la lecture des préventions les prévenus sont invités à se rassoir. Me Luc Brossollet, avocat de Michel Fontaine, plaide en effet la nullité de la procédure pour deux raisons : son statut lors de sa première audition et la convocation à l’audience d’aujourd’hui.



9H20 : Après une audience de moindre envergure depuis 8H, le procès de La Cité des Dirigeants s'ouvre au tribunal de Champ fleuri. Michel Fontaine, président de la CIVIS et l'un des acteurs appelés à la barre dans ce dossier, est arrivé bien plus tôt dans la salle des pas perdus.



