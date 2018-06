[LIVE] Suivez en direct la séance plénière de la Région

compte administratif 2017

Les élus régionaux sont réunis ce vendredi en séance plénière.Parmi les dossiers à l'ordre du jour : le bilan 2017 de la gestion pluriannuelle, le compte administratif de la collectivité régionale pour l'exercice 2017, la décision modificative n°1 pour le budget supplémentaire 2018 ou encore la contractualisation financière Région/État.Cette plénière a débuté avec une minute de silence en hommage à Danièle Le Normand. L'élue régionale est décédée le 24 mars 2018 à l'âge de 54 ans Depuis plus d'une heure, les élus régionaux s'écharpent sur les différentes motions présentées. Tout y passe : traitement des déchets, aménagement du territoire et révision du schéma d'aménagement régional. Oppositions trop marquées pour parvenir à un consensus.Les élus passent enfin à l'étude duLe maire de Saint-Denis et conseiller régional d'opposition (Le Rassemblement), Gilbert Annette, relève quelques "insuffisances" sur le bilan d'activité présenté par la majorité régionale. Le responsable socialiste regrette le "manque d'ambition" de la collectivité régionale, notamment dans la lutte contre l'illettrisme ("un fléau pour La Réunion") et l'apprentissage de l'anglais, "pour transformer La Réunion".